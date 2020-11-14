У Києві знову більше тисячі хворих на COVID-19 за добу

За минулу добу, 13 листопада, у Києві виявили 1053 випадків коронавірусу, 12 хворих померли і 369 одужали.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Серед нових хворих – 604 жінки віком від 18 до 86 років, 376 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв, 36 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 37 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Захворіли також 39 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 73 пацієнта.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Подільському районі – 170, у Деснянському — 133 та в Дніпровському районі – 122 випадки.

Що передувало: У Києві за добу 12 листопада лабораторно підтвердили рекордну кількість випадків захворювання на COVID-19 - 1083.

За минулу добу, 13 листопада, в Україні було зафіксовано антирекорд заражень коронавірусом – 12 524 випадків. 191 хворий помер, 4 962 людини одужало.

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