Карантин: київський клуб Порошенка не зачинятиметься, попереду суд

Юрист фітнес клубу преміум класу "5 елемент" (має відношення до п'ятого президента України Петра Порошенка), запевняє, що робота установи не порушує жодних вимог карантину вихідного дня.

Джерело: юрист "5 елементу" Валерій Ричек, якого цитує Прямий

Деталі: За порушення карантинних обмежень "5 елементом" поліція наклала штраф на установу та розпочала провадження.

При цьому Ричек запевняє, що у постанові уряду про так званий локдаун вихідного дня немає заборони на діяльність оздоровчих закладів, яким є вказаний спортклуб.

Оздоровчий комплекс має намір оскаржувати дії силовиків у судовому порядку.

Наразі на сайті клубу розміщений розклад заходів на наступні вихідні – 21 та 22 листопада, з чого випливає, що комплекс не планує дотримуватися карантину вихідного дня й функціонуватиме у суботу й неділю. Також розділі новин відсутня інформація про зміну графіку роботи.

Пряма мова Ричека: "Ми є спортивно-оздоровчий комплекс і у нас в штаті працює велика кількість реабілітологів, ми маємо право надавати послуги реабілітації безпосередньо від хвороб чи травм і відновлювати своє здоров’я".

Реакція керівництва клубу: Генеральний директор "5 елементу" Наталя Щербій наголосила, що співробітники працюють із дотриманням усіх санітарних норм.

Пряма мова Щербій: "Наш комплекс має площу у 18 тисяч квадратних метрів лише у будівлях і ще відкритий майданчик. Загалом понад 25 тисяч квадратних метрів. Ситуація має політичний підтекст".

Нагадаємо: Поліція 14 листопада навідалася до "5 елементу". На прохання поліцейських припинити роботу адміністрація відреагувала відмовою. У результаті правоохоронці склали адміністративний протокол та розпочали кримінальне провадження.