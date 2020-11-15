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Карантин: київський клуб Порошенка не зачинятиметься, попереду суд

Неділя, 15 листопада 2020, 13:42
Карантин: київський клуб Порошенка не зачинятиметься, попереду суд
Ресторан у "5 елементі"

Юрист фітнес клубу преміум класу "5 елемент" (має відношення до  п'ятого президента України Петра Порошенка), запевняє, що робота установи не порушує жодних вимог карантину вихідного дня.

Джерело: юрист "5 елементу" Валерій Ричек, якого цитує Прямий

Деталі: За порушення карантинних обмежень "5 елементом" поліція наклала штраф на установу та розпочала провадження.

При цьому Ричек запевняє, що у постанові уряду про так званий локдаун вихідного дня немає заборони на діяльність оздоровчих закладів, яким є вказаний спортклуб.

Оздоровчий комплекс має намір оскаржувати дії силовиків у судовому порядку.

Наразі на сайті клубу розміщений розклад заходів на наступні вихідні – 21 та 22 листопада, з чого випливає, що комплекс не планує дотримуватися карантину вихідного дня й функціонуватиме у суботу й неділю. Також розділі новин відсутня інформація про зміну графіку роботи.

Пряма мова Ричека: "Ми є спортивно-оздоровчий комплекс і у нас в штаті працює велика кількість реабілітологів, ми маємо право надавати послуги реабілітації безпосередньо від хвороб чи травм і відновлювати своє здоров’я".

Реакція керівництва клубу: Генеральний директор "5 елементу" Наталя Щербій наголосила, що співробітники працюють із дотриманням усіх санітарних норм.

Пряма мова Щербій: "Наш комплекс має площу у 18 тисяч квадратних метрів лише у будівлях і ще відкритий майданчик. Загалом понад 25 тисяч квадратних метрів. Ситуація має політичний підтекст".

Нагадаємо: Поліція 14 листопада навідалася до "5 елементу". На прохання поліцейських припинити роботу адміністрація відреагувала відмовою. У результаті правоохоронці склали адміністративний протокол та розпочали кримінальне провадження.

Теми: Порошенкокарантинспорт
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