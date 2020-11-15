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Поліція прийшла до клубу Порошенка, який працював в карантин. Там кажуть про "політичне замовлення"

Неділя, 15 листопада 2020, 01:28
Поліція прийшла до клубу Порошенка, який працював в карантин. Там кажуть про політичне замовлення

За порушення карантину вихідного дня на спорткомплекс "5 елемент", який має відношення до експрезидента України Петра Порошенка, поліція наклала штраф та розпочала кримінальне провадження.

Джерело: Поліція Києва у Facebook

Дослівно: "Під час комплексних перевірок правоохоронці прибули у спорткомплекс, який, попри обмеження Уряду, продовжив роботу. На прохання поліцейських припинити роботу адміністрація відреагувала відмовою. У результаті складено адміністративний протокол та розпочато кримінальне провадження".

Деталі: Генеральна директорка спортклубу Наталя Щербина переконана, що поліції виконує "політичне замовлення", однак хто замовник вона не уточнює.

Поліція склала адміністративний протокол за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України.

Довідка: У Києві другий день поспіль реєструють понад 1000 випадків зараження коронавірусом на добу. Всього від COVID-19 в столиці вже померло 950 людей.

Що передувало: 

  • 11 листопада кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.
  • За даними джерел "Української правди" у Міністерстві охорони здоров'я, локдаун вихідного дня планують продовжити до кінця року, а, можливо, і після Нового року. Це залежатиме від епідситуації.

Нагадаємо: Під час весняного карантину, коли робота, зокрема, кафе та спортзалів також була заборонена, журналісти Bihus info з'ясували, що ресторан нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка відвідують відомі в політичних колах люди. 

Тоді нардеп стверджував, що його ресторан не працює для відвідувачів і там проходять "особисті зустрічі. По складах читайте - "особисті зустрічі". Поодинокі зустрічі. Це своєрідний такий штаб".

Микола Донєв, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенкокарантинкоронавірус
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