За порушення карантину вихідного дня на спорткомплекс "5 елемент", який має відношення до експрезидента України Петра Порошенка, поліція наклала штраф та розпочала кримінальне провадження.

Джерело: Поліція Києва у Facebook

Дослівно: "Під час комплексних перевірок правоохоронці прибули у спорткомплекс, який, попри обмеження Уряду, продовжив роботу. На прохання поліцейських припинити роботу адміністрація відреагувала відмовою. У результаті складено адміністративний протокол та розпочато кримінальне провадження".

Деталі: На думку генеральної директорки спортклубу Наталі Щербини, наразі поліції виконує "політичне замовлення". Імя замовника директорка спорткомплексу не уточнила.

Поліція склала адміністративний протокол за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України.

Що передувало:

11 листопада кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.

За даними джерел "Української правди" у Міністерстві охорони здоров'я, локдаун вихідного дня планують продовжити до кінця року, а, можливо, і після Нового року. Це залежатиме від епідситуації.

Нагадаємо: Під час весняного карантину, коли робота, зокрема, кафе та спортзалів також була заборонена, журналісти Bihus info з'ясували, що ресторан нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка відвідують відомі в політичних колах люди.

Тоді нардеп стверджував, що його ресторан не працює для відвідувачів і там проходять "особисті зустрічі. По складах читайте - "особисті зустрічі". Поодинокі зустрічі. Це своєрідний такий штаб".