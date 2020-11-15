У Києві пройшла акція "Порожні стільці" на підтримку українських бранців Кремля

Центр громадянських свобод спільно з PEN Ukraine 15 листопада на Софійській площі в Києві провели правозахисну акцію "Порожні стільці" – на підтримку громадян України, ув’язнених у Росії та в окупованому Криму, а також утримуваних в ОРДЛО.

Джерело: Крим.Реалії

Деталі: Акція була приурочена до Дня ув’язненого письменника, або Дня порожніх стільців. Відомі письменники, журналісти, актори і музиканти стали голосом заручників Кремля і розповіли їхні історії.

Зокрема, участь в акції взяли письменники Андрій Курков та Лариса Денисенко, актори Антоніна Хижняк, Олеся Жураковська та Ахтем Сеітаблаєв, музикант Олександр Сидоренко (Фоззі), журналісти Юрій Макаров та Вахтанг Кіпіані.

Мета заходу – нагадати українцям і світовій спільноті про кримінальні справи проти громадян України, засуджених та ув’язнених у Росії та Криму з політичних мотивів, а також закликати представників української влади використовувати кожну можливість для їхнього звільнення, відзначають організатори.

Дослівно: "Кількість громадян України, які незаконно утримуються в Росії і тимчасово окупованому Криму, постійно змінюється, адже окупаційна влада продовжує затримувати і відкривати нові сфабриковані кримінальні справи, а уповноважений, у свою чергу, отримує нові звернення".

Нагадаємо: Раніше в секретаріаті уповноваженого Верховної Ради України з прав людини констатували, що за останніми даними, кількість громадян України, переслідуваних Росією за політичними мотивами, становить 130 осіб.