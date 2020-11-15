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Поліція штурмувала ресторан на Печерську, де побили журналіста

Неділя, 15 листопада 2020, 17:05
Поліція штурмувала ресторан на Печерську, де побили журналіста

У Києві на Печерську поліцейські зачинили ресторан "Гавана" за порушення карантинних обмежень, двох працівників закладу затримано.

Джерело: поліція Києва

Дослівно поліція: "До поліції надійшло повідомлення від представників ЗМІ про те, що під час виконання редакційного завдання адміністрація закладу на вулиці Набережне шосе перешкоджають їх журналістській діяльності. На місце події виїхали екіпажі патрульних, спецпризначенці та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Встановлено, що ресторан, попри карантинні обмеження, працював у звичному режимі та приймав відвідувачів.

Коли до закладу приїхали журналісти, між знімальною групою та адміністрацією виник словесний конфлікт, під час якого працівник закладу вдарив кореспондента. Після цього знімальну групу зачинили в ресторані та не випускали.

На законні вимоги працівників поліції відчинити двері, припинити роботу закладу та випустити вказаних осіб, протягом години адміністрація та охорона не реагувала. В подальшому працівники спецпідрозділу відчинили двері ресторану та зафіксували правопорушення".

Деталі: Працівники поліції вивели усіх відвідувачів із закладу та склали на директора адміністративний протокол за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Також слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

За скоєння цього правопорушення правоохоронці затримали двох працівників закладу – 1982 та 1989 року народження. Вирішується питання щодо оголошення їм про підозру.

Українська правда
Теми: поліціякарантинЗМІ
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