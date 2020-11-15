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Вибори: на Київщині викрили "карусель"

Неділя, 15 листопада 2020, 18:20
Вибори: на Київщині викрили карусель
фото Ельдара Сарахмана, УП

Поліція Київщини затримала порушника за організацію "каруселі" під час другого туру виборів на посаду міського голови міста Українка.

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: "Порушення на одній з виборчих дільниць помітили небайдужі громадяни та повідомили до поліції".

"Встановлено, що чоловік завідомо незаконно виготовив бюлетені з метою використати їх у день повторного голосування виборів на посаду міського голови міста Українка.

Після чого надав потенційним виборцям, щоб ті кинули фейкові бюлетені до скриньок за певну винагороду. За такі послуги зловмисник пропонував 100 гривень".

Деталі: 36-річний житель Обухівщини затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Довідка: У неділю, 15 листопада, відбувається другий тур голосування на виборах міських голів в Одесі, Херсоні, Луцьку, Сумах, а також в Українці Київської області, Камʼянці-Подільському, що на Хмельниччині, та в Краматорську Донецької області.

Українська правда

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Теми: вибориКиївська область
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