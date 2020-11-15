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Другий тур: найбільше порушень – на Одещині

Неділя, 15 листопада 2020, 21:46

У день голосування поліцейські розпочали сім кримінальних проваджень та склали чотири адміністративні протоколи.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Загалом упродовж доби загалом зареєстровано 110 повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого процесу.

Найбільше порушень зареєстровано в Одеській області – 35, 27 – у Херсонській, 20 – у Київській, 9 – у Донецькій, 8 – у Сумській, 6 – у Волинській та 5 – у Хмельницькій областях.

Пряма мова заступника глави Нацполіції Олександра Фацевича: "Загалом день голосування відбувся без серйозних порушень виборчого процесу. Поліцейські оперативно відпрацьовували всі повідомлення і надавали їм правову оцінку. У результаті складено чотири адмінпротоколи та розпочато сім кримінальних проваджень. Усі дільниці зачинилися, розпочався процес підрахунку голосів".

Деталі: За результатами проведених перевірок складено по два адміністративні протоколи за ст. 212-23 (Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня) у Київській та Херсонській областях і за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму) КУпАП у Херсонській та Одеській областях.

Також упродовж доби до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено сім кримінальних проваджень: 3 – ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) Кримінального кодексу України (в Одеській області); 1 – ст. 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня) Кримінального кодексу України (в Одеській області); 1 – ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації) Кримінального кодексу України (у Київській області); 1 – ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України (в Одеській області); 1 – ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України (у Донецькій області).

Довідка: У неділю, 15 листопада, відбувся другий тур голосування на виборах міських голів в Одесі, Херсоні, Луцьку, Сумах, а також в Українці Київської області, Камʼянці-Подільському, що на Хмельниччині, та в Краматорську Донецької області.

Українська правда
Теми: вибориполіція


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