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У Молдові порахували майже всі голоси, Санду лідирує

Неділя, 15 листопада 2020, 21:36
У Молдові порахували майже всі голоси, Санду лідирує
Newsmaker

На виборах президента Молдови завершився підрахунок голосів на переважній більшості дільниць всередині країни.

Про це повідомляє з Кишинева кореспондент "Європейської правди".

За підсумками підрахунку протоколів із понад 85% виборчих дільниць лідером перегонів є експрем’єрка Мая Санду. Її підтримало понад 51,6% виборців, голоси яких підраховані. Чинного президента Ігоря Додона підтримало менше 49,4% з цих виборців.

Важливо, що на даний момент завершено підрахунок з дільниць, переважно розташованих всередині країни, включно з дільницями для мешканців Придністров’я. Водночас голоси західної діаспори ще не підраховані, оскільки там голосування завершилося пізніше.

Оскільки за кордоном була зареєстрована рекордна явка, що складе понад 15% голосів, і на цих дільницях переважна більшість голосує за Санду – можна розраховувати, що ближчим часом результат Санду суттєво зросте.

Як повідомлялося, раніше Ігор Додон заявив, що лідирує на виборах президента Молдови, попри екзитполи. Напередодні виборів Додон заявив, що розраховує захищати свою перемогу на вулиці

Про ситуацію на виборах читайте у статті Битва за Молдову: як "чорнухою" та підтримкою РФ рятують президентство Додона

У разі обрання Санду варто розраховувати на зміни у відносинах України та Молдови – у команді Маї Санду обіцяють радикальні зміни.

"Президент Санду відкрито говоритиме, що Крим – це територія України. Це буде явною відмінністю від нинішнього президента, риторика якого негативно відбилася на відносинах", – поясняв ЄП її однопартієць, віцеспікер парламенту Міхай Попшой.

Теми: Молдовавибори
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