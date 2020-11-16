Формування Росії на Донбасі двічі порушили перемир'я. Без втрат

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі за минулу добу двічі порушили перемир'я.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Упродовж минулої доби, 15 листопада, у смугах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, у районі населеного пункту Мар’їнка ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а неподалік Старогнатівки застосував підствольний гранатомет.

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було".

Деталі: Від початку поточної доби на Донбасі поки без обстрілів.