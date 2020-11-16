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Формування Росії на Донбасі двічі порушили перемир'я. Без втрат

Понеділок, 16 листопада 2020, 06:15
Формування Росії на Донбасі двічі порушили перемир'я. Без втрат

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі за минулу добу двічі порушили перемир'я.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Упродовж минулої доби, 15 листопада, у смугах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.     Так, у районі населеного пункту Мар’їнка ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а неподалік Старогнатівки застосував підствольний гранатомет.

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було".

Деталі: Від початку поточної доби на Донбасі поки без обстрілів.

Теми: ООСДонбас
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