Слідчий ДБР у справах Майдану помер від COVID-19
Понеділок, 16 листопада 2020, 08:36
Слідчий Державного бюро розслідувань у справах Майдану Андрій Єна помер від коронавірусу.
Джерело: Адвокатська дорадча група у Facebook
Дослівно: "У нас дуже сумна новина. 11 листопада від коронавірусу помер слідчий у справах Майдану Андрій Єна. Це велика втрата для нас і для розслідування".
Деталі: Повідомляється, що Єна тривалий час був ключовим слідчим по епізоду розстрілу протестувальників 20-го лютого на вулиці Інститутській.
Він організовував і проводив слідчі експерименти на Алеї Небесної Сотні по цьому епізоду, координував велику кількість учасників, експертів. Також Єна працював з потерпілими і свідками, досліджував, упорядковував відео.
Передісторія:
- У неділю 15 листопада 9 832 жителі України отримали ПЛР-підтвердження, що в них COVID-19, госпіталізували 1 100 осіб, померли 94 хворих із підтвердженим коронавірусом, одужали 2 753 особи.
Українська правда