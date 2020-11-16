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Слідчий ДБР у справах Майдану помер від COVID-19

Понеділок, 16 листопада 2020, 08:36
Слідчий ДБР у справах Майдану помер від COVID-19
Фото з Facebook Адвокатської дорадчої групи

Слідчий Державного бюро розслідувань у справах Майдану Андрій Єна помер від коронавірусу.

Джерело: Адвокатська дорадча група у Facebook

Дослівно: "У нас дуже сумна новина. 11 листопада від коронавірусу помер слідчий у справах Майдану Андрій Єна. Це велика втрата для нас і для розслідування".

Деталі: Повідомляється, що Єна тривалий час був ключовим слідчим по епізоду розстрілу протестувальників 20-го лютого на вулиці Інститутській.

Він організовував і проводив слідчі експерименти на Алеї Небесної Сотні по цьому епізоду, координував велику кількість учасників, експертів. Також Єна працював з потерпілими і свідками, досліджував, упорядковував відео.  

Передісторія: 

  • У неділю 15 листопада 9 832 жителі України отримали ПЛР-підтвердження, що в них COVID-19, госпіталізували 1 100 осіб, померли 94 хворих із підтвердженим коронавірусом, одужали 2 753 особи.

Українська правда

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Теми: коронавірусДБР
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