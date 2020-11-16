Слідчий ДБР у справах Майдану помер від COVID-19

Слідчий Державного бюро розслідувань у справах Майдану Андрій Єна помер від коронавірусу.

Джерело: Адвокатська дорадча група у Facebook

Дослівно: "У нас дуже сумна новина. 11 листопада від коронавірусу помер слідчий у справах Майдану Андрій Єна. Це велика втрата для нас і для розслідування".

Деталі: Повідомляється, що Єна тривалий час був ключовим слідчим по епізоду розстрілу протестувальників 20-го лютого на вулиці Інститутській.

Він організовував і проводив слідчі експерименти на Алеї Небесної Сотні по цьому епізоду, координував велику кількість учасників, експертів. Також Єна працював з потерпілими і свідками, досліджував, упорядковував відео.

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