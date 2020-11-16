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Неділя принесла звістки про COVID меншій кількості українців 

Понеділок, 16 листопада 2020, 07:21
Неділя принесла звістки про COVID меншій кількості українців 
УП

У неділю 15 листопада 9 832 жителі України отримали ПЛР-підтвердження, що в них COVID-19, госпіталізували 1 100 осіб, померли 94 хворих із підтвердженим коронавірусом, одужали 2 753 особи.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, дані РНБО

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях.

Летальних випадків найбільше зафіксували у Запорізькій області (12), Києві і Житомирській області (по 11), у Львівській (9) та Дніпропетровській (8) областях.

Серед нових випадків коронавірусної хвороби 354 – у дітей, 360 – у медпрацівників.

У неділю було здійснено 33 486 тестувань: методом ПЛР – 28 685, методом ІФА – 4 801. З березня ПЛР-тестувань проведено 3 941 651.

За весь час пандемії в Україні захворіли загалом 545 689 осіб, з них 244 197 осіб одужала, 9 697 померли. 

Нагадаємо: Антирекорд в Україні був минулої п'ятниці: 13 листопада підтвердили 12 524 нових випадки. Смертельних випадків сталося найбільше за добу 5 листопада – 201. 

15 листопада в світі за добу COVID-19 діагностували майже у півмільйона людей. Україна за кількістю нових випадків COVID-19 була 11-ю у світі і 7-ю в Європі.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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