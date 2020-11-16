Неділя принесла звістки про COVID меншій кількості українців 

У неділю 15 листопада 9 832 жителів України отримали ПЛР-підтвердження, що в них COVID-19, госпіталізували 1 100 осіб, померли 94 хворих із підтвердженим діагнозом, одужали 2 753 особи.

Джерело :міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях.

Серед нових випадків коронавірусної хвороби 354 – у дітей, 360 – у медпрацівників.

У неділю було здійснено 33 486 тестувань: методом ПЛР – 28 685, методом ІФА – 4 801. З берещня проведено ПЛР-тестувань – 3 941 651.

За весь час пандемії в Україні захворіли загалом 545 689 осіб, з них 244 197 осіб одужала, 9 697 померли.