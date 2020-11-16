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Ще у трьох футболістів збірної України виявили COVID: матч зі Швейцарією під загрозою

Понеділок, 16 листопада 2020, 12:00

Додаткове дослідження показало, що ще троє гравців збірної України з футболу інфіковані коронавірусом: проведення матчу зі Швейцарією під питанням.

Джерело: Українська асоціація футболу

Деталі: Напередодні всі члени збірної України отримали негативні тести, однак вранці 16 листопада надійшла додаткова інформація від лабораторії, яка має статус офіційної для змагань УЄФА.

Як з’ясувалося, тести трьох гравців — Едуарда Соболя, Євгена Макаренка та Дмитра Різника — учора мали так званий статус умовно негативних. Після додаткового дослідження медики виявили, що ці зразки містять COVID-19.

Дослівно: "Троє згаданих футболістів зараз ізольовані у своїх готельних номерах, а національна команда України очікує рішення місцевої влади щодо можливості проведення завтрашнього матчу".

Теми: футбол


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