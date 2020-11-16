У Кремлі прокоментували програш Додона на виборах в Молдові
У Кремлі заявили, що з повагою ставляться до вибору молдавського народу при обранні президента.
Джерело: "РИА Новости" з посиланням на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова
Пряма мова: "У Кремлі з повагою ставляться до вибору людей, до вибору народу, і ми з повагою ставимося до вибору молдавського народу.
Що стосується наших взаємовідносин, вони повинні ґрунтуватися на взаємовигідній основі з урахуванням інтересів обох сторін".
Деталі: Пєсков нагадав, що Мая Санду говорила про те, що вона буде працювати саме в інтересах молдавського народу.
Прессекретар Путіна висловив упевненість, що "в інтересах молдавського народу будувати добрі, тісні відносини співробітництва і взаємодії в усіх галузях з Російською Федерацією".
Про ситуацію на виборах читайте у статті: Битва за Молдову: як "чорнухою" та підтримкою РФ рятують президентство Додона
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Передісторія:
- У неділю в Молдові пройшов другий тур виборів президента республіки, у ньому перемогла експрем'єр Мая Санду.