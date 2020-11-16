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У Кремлі прокоментували програш Додона на виборах в Молдові

Понеділок, 16 листопада 2020, 11:29
У Кремлі прокоментували програш Додона на виборах в Молдові
Фото "РИА Новости"

У Кремлі заявили, що з повагою ставляться до вибору молдавського народу при обранні президента.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова

Пряма мова: "У Кремлі з повагою ставляться до вибору людей, до вибору народу, і ми з повагою ставимося до вибору молдавського народу.

Що стосується наших взаємовідносин, вони повинні ґрунтуватися на взаємовигідній основі з урахуванням інтересів обох сторін".

Деталі: Пєсков нагадав, що Мая Санду говорила про те, що вона буде працювати саме в інтересах молдавського народу.

Прессекретар Путіна висловив упевненість, що "в інтересах молдавського народу будувати добрі, тісні відносини співробітництва і взаємодії в усіх галузях з Російською Федерацією".

Про ситуацію на виборах читайте у статті: Битва за Молдову: як "чорнухою" та підтримкою РФ рятують президентство Додона

Читайте також: Розгром Додона: як Мая Санду перемогла у Молдові та що це означає для України

Передісторія:

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяМолдова
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