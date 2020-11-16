Кличко вважає, що система "Дій вдома" не працює, а порушники "шастають"

Мер Києва Віталій Кличко вважає контроль за хворими на коронавірус одним із основних способів розірвання ланцюга передачі хвороби.

Джерело: Кличко під час онлайн брифінгу 16 листопада

Пряма мова: "Ми не хочемо повного локдауну! І сьогодні на селекторі з прем’єр-міністром я також наголосив на важливості контролю за ізоляцією хворих та контактних осіб. Щоб припинити хвилю розповсюдження вірусу. Бо, на жаль, система "Дій вдома" не працює. І у нас багато прикладів, коли інфіковані та контактні особи продовжують ходити на роботу, в школу, відвідують публічні місця.

Контроль за хворими та тими, хто з ними контактує, є одним із основних способів розірвання ланцюга передачі вірусу!".

Деталі: Кличко підкреслив, що головне наразі - зберегти здоров’я і життя людей. Він знову підтвердив, що Київ виконуватиме постанову уряду щодо так званого "карантину вихідного дня".

Однак, на думку мера, уряд має невідкладно розробити і запропонувати механізми компенсацій і пільг для бізнесу.

Очільник столиці вкотре закликав усіх дотримуватися елементарних правил безпеки та визначених регламентів роботи.