Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кличко вважає, що система "Дій вдома" не працює, а порушники "шастають"

Понеділок, 16 листопада 2020, 13:19

Мер Києва Віталій Кличко вважає контроль за хворими на коронавірус одним із основних способів розірвання ланцюга передачі хвороби.

Джерело: Кличко під час онлайн брифінгу 16 листопада

Пряма мова: "Ми не хочемо повного локдауну! І сьогодні на селекторі з прем’єр-міністром я також наголосив на важливості контролю за ізоляцією хворих та контактних осіб. Щоб припинити хвилю розповсюдження вірусу. Бо, на жаль, система "Дій вдома" не працює. І у нас багато прикладів, коли інфіковані та контактні особи продовжують ходити на роботу, в школу, відвідують публічні місця.

Контроль за хворими та тими, хто з ними контактує, є одним із основних способів розірвання ланцюга передачі вірусу!".

Деталі: Кличко підкреслив, що головне наразі - зберегти здоров’я і життя людей. Він знову підтвердив, що Київ виконуватиме постанову уряду щодо так званого "карантину вихідного дня".

Однак, на думку мера, уряд має невідкладно розробити і запропонувати механізми компенсацій і пільг для бізнесу.

Очільник столиці вкотре закликав усіх дотримуватися елементарних правил безпеки та визначених регламентів роботи.

Українська правда
Теми: карантинВіталій Кличкокоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Рада спробує скасувати карантин на вихідні

Новообраний мер Конотопа помер від COVID-19

Інфографіка. Оновлено від 7:55Вибори у Молдові: Санду виграла у Додона з великим відривом

фотоУкраїнець знову – найсильніша людина планети: титул виборов Новіков 

Неділя принесла звістки про COVID меншій кількості українців 

У Білорусі в неділю затримали 23 журналістів і 1100 протестувальників

Усі новини...
карантин
За порушення локдауну на вихідні поліція закрила 1,5 тисячі закладів торгівлі
Рада через COVID скасувала 3 дні сесійної роботи
Степанов: В Ізраїлі карантин вихідного дня збив хвилю COVID на 20%
Останні новини
13:36
"Укрпошта" отримає від ЄБРР 63 мільйони євро: на що спрямують кошти
13:19
Кличко вважає, що система "Дій вдома" не працює, а порушники "шастають"
13:15
У Раду планують покликати Шмигаля, щоб послухати план виходу з карантину
13:06
Сніг зі сходу підкрадається до Києва
13:02
Новий власник Немирівського спиртзаводу розповів про плани
13:01
Разумков пропонує створити робочу групу, щоб вирішити конституційну кризу
12:54
За порушення локдауну на вихідні поліція закрила 1,5 тисячі закладів торгівлі
12:29
У Кремлі прокоментували програш Додона на виборах в Молдові
12:23
У Зеленського незадоволені роботою Степанова, але відставку ще не підтверджують – джерела
12:21
До парламенту Туреччини внесли проєкт про відправку військових в Азербайджан
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!