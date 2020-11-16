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Апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича

Понеділок, 16 листопада 2020, 13:14
Апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича

Київський апеляційний суд скасував рішення про заочний арешт експрезидента-втікача Віктора Януковича у справі про розгін Майдану 18-20 лютого 2014 року.

Джерело: "Громадське"

Деталі: Таке рішення судді ухвалили на засіданні 16 листопада.

Як пояснив один з адвокатів Януковича Ігор Федоренко, апеляція скасувала рішення Печерського райсуду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Віктора Януковича.

Пряма мова: "Чисельні процесуальні порушення та непідтвердженість підозри. Рішенням апеляційного суду справа направлена для розгляду до суду першої інстанції".

Нагадаємо: Після втечі в 2014 році експрезидента Януковича з країни правоохоронці відкрили проти нього до 10 кримінальних проваджень.

Янукович фігурує у справах про незаконне заволодіння резиденціями "Межигір'я" та "Сухолуччя", фальсифікацію результатів голосувань за "диктаторські закони"злочини проти майданівців, численні тяжкі економічні злочини, хабар, замаскований під винагороду за авторські книжки.

Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді та засудив до13 років ув'язнення. Вирок наразі оскаржується захистом експрезидента.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичЄвромайдансуд
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