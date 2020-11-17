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Під час ремонту школи у Харкові знайшли бойову отруту

Вівторок, 17 листопада 2020, 01:01

У школі Харкова під час ремонту виявили колби із речовиною "Адамсіт", що належить до переліку бойових отрут. Довелось евакуювати 380 осіб.

Джерело: відділ комунікації поліції Харківщини

Деталі: Працівники ДСНС повідомили поліцію, що у приміщенні школи на Харківській набережній виявили запаяні колби із зеленою порошкоподібною речовиною. Знайшли їх у старому димоході під час проведення ремонту.

Правоохоронці встановили, що речовина має маркування "Адамсіт". Під час огляду місця події із школи довелось евакуювати 380 осіб, постраждалих немає. 

 

Речовину передали на утилізацію працівникам ДСНС.

Українська правда
Теми: ДСНСполіціяосвіта


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