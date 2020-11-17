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Во время ремонта школы в Харькове нашли боевой яд

Вторник, 17 ноября 2020, 00:01

В школе Харькова во время ремонта обнаружили колбы с веществом "Адамсит", что принадлежит к боевым ядам. Пришлось эвакуировать 380 человек.

Источник: отдел коммуникации полиции Харьковщины

Детали: Работники ГСЧС сообщили полиции, что в помещении школы на Харьковской набережной обнаружили запаянные колбы с зеленым порошкообразным веществом. Нашли их в старом дымоходе во время проведения ремонта.

Правоохранители установили, что вещество имеет маркировку "Адамсит". Во время осмотра места происшествия с школы пришлось эвакуировать 380 человек, пострадавших нет. 

 

Вещество передали на утилизацию работникам ГСЧС.

Украинская правда

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Темы: ГСЧСполицияобразование
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