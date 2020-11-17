Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмін звільнив голову Держкосмосу

Вівторок, 17 листопада 2020, 01:37
Кабмін звільнив голову Держкосмосу
FACEBOOK ВОЛОДИМИРА УСОВА

Кабінет міністрів вирішив звільнити голову Державного космічного агентства Володимира Усова. 

Джерело: розпорядження Кабміну 

Деталі: У документі йдеться, що Усова звільняють відповідно до частини першої статті 87 Закону України "Про державну службу". 

Відповідна стаття передбачає, що звільнити чиновника категорії А може суб’єкт призначення за поданням прем’єра або профільного міністра протягом чотирьох місяців із часу призначення.

Профільним міністром, який і міг ініціювати звільнення Усова, є віцепрем’єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.  

Ще одним розпорядженням уряд призначив в.о. голови Держкосмосу першого заступника Усова Михайла Лева.

Читайте детальніше в інтерв'ю: "Усе починає розвалюватися": глава Держкосмосу про недобудовані супутники на території Росії, гроші на ракети та "космічну державу"

Нагадаємо: 

  • Володимира Усова призначили на посаду у січні 2020 року.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: космосКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
космос
Королівська обсерваторія показала 19 найкращих знімків космосу 2023 року
Космічна компанія Безоса шукає стартовий майданчик за межами США
Телескоп Хаббл сфотографував "галактичного сусіда" Чумацького Шляху
Останні новини
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
Усі новини...
Реклама: