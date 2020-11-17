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Кабмін звільнив голову Держкосмосу

Вівторок, 17 листопада 2020, 02:37
FACEBOOK ВОЛОДИМИРА УСОВА

Кабінет міністрів вирішив звільнити голову Державного космічного агентства Володимира Усова. 

Джерело: розпорядження Кабміну 

Деталі: У документі йдеться, що Усова звільняють відповідно до частини першої статті 87 Закону України "Про державну службу". 

Відповідна стаття передбачає, що звільнити чиновника категорії А може суб’єкт призначення за поданням прем’єра або профільного міністра протягом чотирьох місяців із часу призначення.

Профільним міністром, який і міг ініціювати звільнення Усова, є віцепрем’єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.  

Ще одним розпорядженням уряд призначив в.о. голови Держкосмосу першого заступника Усова Михайла Лева.

Читайте детальніше в інтерв'ю: "Усе починає розвалюватися": глава Держкосмосу про недобудовані супутники на території Росії, гроші на ракети та "космічну державу"

Нагадаємо: 

  • Володимира Усова призначили на посаду у січні 2020 року.

Українська правда
Теми: космосКабінет міністрів


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