Кабмин уволил главу Госкосмоса

Кабинет министров решил уволить председателя Государственного космического агентства Владимира Усова.

Источник: распоряжение Кабмина

Детали: В документе говорится, что Усова увольняют в соответствии с частью первой статьи 87 Закона Украины "О государственной службе".

Соответствующая статья предусматривает, что уволить чиновника категории А может субъект назначения по представлению премьера или профильного министра в течение четырех месяцев с момента назначения.

Профильным министром, что и мог инициировать увольнение Усова, является вицепремьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Еще одним распоряжением правительство назначило и.о. председателя Госкосмоса первого заместителя Усова Михаила Лева.

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Напомним: