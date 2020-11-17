Конгрес прийняв антидопінговий "акт Родченкова" 

Сенат США ухвалив "акт Родченкова", спрямований на притягнення до відповідальності причетних до вживання допінгу на міжнародних спортивних змаганнях.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Відповідно до акту органи юстиції США тепер зможуть переслідувати таких порушників правил.

"Закон забезпечить інструменти, необхідні для захисту чесних спортсменів та притягнення до відповідальності учасників міжнародних допінгових змов", – заявив глава Антидопінгового агентства США (USADA) Тревіс Тігарт.

За його словами, вказаний акт захищає викривачів та дає змогу спортсменам, які постраждали від нечесної гри, отримання відшкодування. Тепер американські правоохоронні органи зможуть карати і іноземних громадян.

Передбачено, що за вживання допінгу можуть накласти штраф до 1 млн доларів або ув’язнити до 10 років.

Григорій Родченков раніше очолював антидопінгова лабораторію у Москві. Саме він надав інформацію WADA у справі щодо допінг-схем у російському спорті.