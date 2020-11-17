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Конгресс принял антидопинговый "акт Родченкова"

Вторник, 17 ноября 2020, 05:36
Конгресс принял антидопинговый акт Родченкова

Сенат США принял "акт Родченкова", направленный на привлечение к ответственности причастных к употреблению допинга на международных спортивных соревнованиях.

Источник: "Укринформ"

Детали: Согласно акту органы юстиции США теперь смогут преследовать таких нарушителей правил.

"Закон обеспечит инструменты, необходимые для защиты честных спортсменов и привлечения к ответственности участников международных допинговых заговоров", – заявил глава Антидопингового агентства США (USADA) Тревис Тигарт.

По его словам, указанный акт защищает обличителей и позволяет спортсменам, пострадавших от нечестной игры, получать возмещение. Теперь американские правоохранительные органы смогут наказывать и иностранных граждан.

Предусмотрено, что за употребление допинга могут наложить штраф до 1 млн долларов или заключить до 10 лет.

Григорий Родченков ранее возглавлял антидопинговую лабораторию в Москве. Именно он предоставил информацию WADA по делу о допинг-схем в российском спорте.

Украинская правда
Темы: спортСША
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