Конгресс принял антидопинговый "акт Родченкова"

Сенат США принял "акт Родченкова", направленный на привлечение к ответственности причастных к употреблению допинга на международных спортивных соревнованиях.

Источник: "Укринформ"

Детали: Согласно акту органы юстиции США теперь смогут преследовать таких нарушителей правил.

"Закон обеспечит инструменты, необходимые для защиты честных спортсменов и привлечения к ответственности участников международных допинговых заговоров", – заявил глава Антидопингового агентства США (USADA) Тревис Тигарт.

По его словам, указанный акт защищает обличителей и позволяет спортсменам, пострадавших от нечестной игры, получать возмещение. Теперь американские правоохранительные органы смогут наказывать и иностранных граждан.

Предусмотрено, что за употребление допинга могут наложить штраф до 1 млн долларов или заключить до 10 лет.

Григорий Родченков ранее возглавлял антидопинговую лабораторию в Москве. Именно он предоставил информацию WADA по делу о допинг-схем в российском спорте.