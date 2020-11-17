Конгресс принял антидопинговый "акт Родченкова"
Сенат США принял "акт Родченкова", направленный на привлечение к ответственности причастных к употреблению допинга на международных спортивных соревнованиях.
Источник: "Укринформ"
Детали: Согласно акту органы юстиции США теперь смогут преследовать таких нарушителей правил.
"Закон обеспечит инструменты, необходимые для защиты честных спортсменов и привлечения к ответственности участников международных допинговых заговоров", – заявил глава Антидопингового агентства США (USADA) Тревис Тигарт.
По его словам, указанный акт защищает обличителей и позволяет спортсменам, пострадавших от нечестной игры, получать возмещение. Теперь американские правоохранительные органы смогут наказывать и иностранных граждан.
Предусмотрено, что за употребление допинга могут наложить штраф до 1 млн долларов или заключить до 10 лет.
Григорий Родченков ранее возглавлял антидопинговую лабораторию в Москве. Именно он предоставил информацию WADA по делу о допинг-схем в российском спорте.