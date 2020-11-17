Мітингувальники перекрили рух у центрі Києва

Рух на вулиці Грушевського в урядовому кварталі столиці перекрили мітингувальники, які виступають проти касових апаратів для ФОП.

Джерело: "Київ оперативний" та група "Підприємці України/#SaveФОП" у Facebook, поліція Києва

Дослівно "Київ оперативний": "Мітинг на Грушевського. Рух ускладнений. За можливості об’їжджайте".

Деталі: Як видно з відео, люди тримають прапори України та білі прапори з написати "SaveФОП" і назвами міст.

В організації "Підприємці України/#SaveФОП" повідомили, що вимагають прийняття законопроєктів №2644 і №2645, які пропонують скасувати закони 128-IX і 129-IX, що зобов’язують фізичних осіб підприємців мати касові апарати.

Поліція Києва повідомила, що через мітинги взяла середмістя столиці під посилену охорону.

Для забезпечення порядку на чергування заступили поліцейські, нацгвардійці, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу.

Правоохоронці закликали організаторів та учасників заходів дотримуватися норм закону, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.