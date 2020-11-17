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Митингующие перекрыли движение в центре Киева

Вторник, 17 ноября 2020, 09:31
Фото c Facebook

Движение по улице Грушевского в правительственном квартале столицы перекрыли митингующие, которые выступают против кассовых аппаратов для ФЛП.

Источник: "Киев оперативный" и группа "Предприниматели Украины/# SaveФОП" в Facebook, полиция Киева

Дословно "Киев оперативный": "Митинг на Грушевского. Движение затруднено. По возможности объезжайте".

Детали: Как видно из видео, люди держат флаги Украины и белые флаги с написать "SaveФОП" и названиями городов.

В организации "Предприниматели Украины/# SaveФОП" сообщили, что требуют принятия законопроектов №2644 и №2645, которые предлагают отменить законы 128-IX и 129-IX, обязывающие физических лиц предпринимателей иметь кассовые аппараты.

Полиция Киева сообщила, что из-за митингов взяла центр столицы под усиленную охрану.

Для обеспечения порядка на дежурство заступили полицейские, нацгвардейцы, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога.

Правоохранители призвали организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы закона, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

Украинская правда
Темы: Киевмитинги


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