Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Митингующие перекрыли движение в центре Киева

Вторник, 17 ноября 2020, 08:31
Митингующие перекрыли движение в центре Киева
Фото c Facebook

Движение по улице Грушевского в правительственном квартале столицы перекрыли митингующие, которые выступают против кассовых аппаратов для ФЛП.

Источник: "Киев оперативный" и группа "Предприниматели Украины/# SaveФОП" в Facebook, полиция Киева

Дословно "Киев оперативный": "Митинг на Грушевского. Движение затруднено. По возможности объезжайте".

Детали: Как видно из видео, люди держат флаги Украины и белые флаги с написать "SaveФОП" и названиями городов.

В организации "Предприниматели Украины/# SaveФОП" сообщили, что требуют принятия законопроектов №2644 и №2645, которые предлагают отменить законы 128-IX и 129-IX, обязывающие физических лиц предпринимателей иметь кассовые аппараты.

Полиция Киева сообщила, что из-за митингов взяла центр столицы под усиленную охрану.

Для обеспечения порядка на дежурство заступили полицейские, нацгвардейцы, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога.

Правоохранители призвали организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы закона, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевмитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Киев
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: