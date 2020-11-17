Митингующие перекрыли движение в центре Киева
Движение по улице Грушевского в правительственном квартале столицы перекрыли митингующие, которые выступают против кассовых аппаратов для ФЛП.
Источник: "Киев оперативный" и группа "Предприниматели Украины/# SaveФОП" в Facebook, полиция Киева
Дословно "Киев оперативный": "Митинг на Грушевского. Движение затруднено. По возможности объезжайте".
Детали: Как видно из видео, люди держат флаги Украины и белые флаги с написать "SaveФОП" и названиями городов.
В организации "Предприниматели Украины/# SaveФОП" сообщили, что требуют принятия законопроектов №2644 и №2645, которые предлагают отменить законы 128-IX и 129-IX, обязывающие физических лиц предпринимателей иметь кассовые аппараты.
Полиция Киева сообщила, что из-за митингов взяла центр столицы под усиленную охрану.
Для обеспечения порядка на дежурство заступили полицейские, нацгвардейцы, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога.
Правоохранители призвали организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы закона, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.