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Німеччина поки не посилюватиме свій "м’який локдаун"

Вівторок, 17 листопада 2020, 08:38
Німеччина поки не посилюватиме свій м’який локдаун

Більшість керівників земель Німеччини виступили за те, щоб поки що не посилювати обмеження, запроваджені на один місяць у рамках "м’якого локдауну".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Deutsche Welle.

Після кількагодинної наради з 16 прем’єрами федеральних земель канцлерка ФРН Ангела Меркель повідомила, що пропозиції уряду про жорсткіший карантин не зустріли підтримки з боку більшості з них. 

Більшість прем’єрів виступили за те, щоб ніяк не змінювати чинні правила до завершення терміну дії "м’якого локдауну" - тобто, до кінця листопада. 

Сама Ангела Меркель вважає, що потрібні додаткові заходи. Вона зазначила, що з часу запровадження нинішніх обмежень ситуація покращилася, але й спадання кількості заражень не відбулося і поки ще далеко до того, щоб повернутися до позначки в 50 нових заражень на 100 000 мешканців за один тиждень.

Наступна зустріч Ангели Меркель з прем’єрами федеральних земель запланована в середині наступного тижня. На ній планують ухвалити концепцію боротьби з епідемією, та, за необхідності, посилити обмеження. 

Ці правила будуть чинними до кінця року. За словами Ангели Меркель, такі кроки мають створити людям певні очікування і можливість планувати своє життя. 

Раніше німецькі ЗМІ цитували проєкт рішення, який був винесений на обговорення під час наради Меркель з прем'єрами федеральних земель. Серед заходів, які пропонувалися у ньому - закликати людей відмовитись від різдвяних святкувань, обмежити зустрічі дітей до одного постійного друга, а дорослим - до одного дружнього домогосподарства. 

Нагадаємо, так званий "м'який локдаун" запровадили 2 листопада. На місяць в країні закрили всі заклади громадського харчування, культурні та розважальні заклади, а футбольні матчі та інші заходи професійного спорту відбуватимуться за порожніх трибун. 

Також закриті косметичні й масажні салони, студії татуювання. Робота перукарень дозволена за умов дотримання суворих заходів гігієни.

Теми: НімеччинакарантинкоронавірусCovid-2019
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