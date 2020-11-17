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Германия пока не будет ужесточать свой "мягкий локдаун"

Вторник, 17 ноября 2020, 08:38
Германия пока не будет ужесточать свой мягкий локдаун

Большинство руководителей земель Германии выступили за то, чтобы пока не усиливать ограничения, введенные на один месяц в рамках "мягкого локдауна".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Deutsche Welle.

После нескольких совещания с 16 премьерами федеральных земель канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что предложения правительства о жестком карантине не встретили поддержки со стороны большинства из них.

Большинство премьеров выступили за то, чтобы никак не менять действующие правила до завершения срока действия "мягкого локдауна" - то есть, до конца ноября.

Сама Ангела Меркель считает, что нужны дополнительные меры. Она отметила, что со времени введения нынешних ограничений ситуация улучшилась, но и снижения количества заражений не произошло и пока еще далеко до того, чтобы вернуться к отметке в 50 новых заражений на 100 000 жителей за одну неделю.

Следующая встреча Ангелы Меркель с премьерами федеральных земель запланирована в середине следующей недели. На ней планируют принять концепцию борьбы с эпидемией, и, при необходимости, усилить ограничения.

Эти правила будут действовать до конца года. По словам Ангелы Меркель, такие шаги должны создать людям определенные ожидания и возможность планировать свою жизнь.

Ранее немецкие СМИ цитировали проект решения, который был вынесен на обсуждение во время совещания Меркель с премьерами федеральных земель. Среди мер, которые предлагались в нем - призвать людей отказаться от рождественских празднований, ограничить встречи детей до одного постоянного друга, а взрослых - до одного дружественного домохозяйства.

Напомним, так называемый "мягкий локдаун" ввели 2 ноября. На месяц в стране закрыли все заведения общественного питания, культурные и развлекательные заведения, а футбольные матчи и другие мероприятия профессионального спорта пройдут при пустых трибунах.

Также закрыты косметические и массажные салоны, студии татуировки. Работа парикмахерских разрешена при соблюдении строгих мер гигиены.

Темы: ГерманиякарантинкоронавирусCovid-2019
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