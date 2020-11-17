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У Франції - більше 500 смертей за добу і рекордна кількість госпіталізованих з вірусом

Вівторок, 17 листопада 2020, 10:00

У Франції кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом встановила новий рекорд за увесь час епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

На вечір 16 листопада у лікарнях перебували 33 497 хворих з коронавірусом - найбільше з початку епідемії. З них за останню добу госпіталізували 416.

У лікарнях померли за добу 508 осіб, збільшивши кількість загиблих з початку епідемії до 45 054. 

Якщо цієї доби кількість нових хворих буде більшою 9 тисяч, сьогодні країна перетне позначку у 2 мільйони заражень коронавірусом з початку епідемії - на 16 листопада кількість підтверджених випадків з початку епідемії досягла 1 991 233. 

Водночас, кількість хворих за останню добу в рази нижча, ніж більшість показників за останній час - за останні 24 години повідомили лише про 9406 нових хворих. Для порівняння, напередоді повідомили про 27 228 нових хворих.

Варто враховувати вплив вихідних: у суботу й неділю роблять значно менше тестів, що "зменшує" статистику на початку тижня. Але все одно кількість заражень у понеділок 16 листопада була нижчою, ніж останні 4 тижні. 

Нагадаємо, напередодні міністр охорони здоров’я Франції заявив, що країна пройшла пік "другої хвилі" і взяла епідемію під контроль, але закликав поки не послаблювати пильність.

Раніше міністр внутрішніх справ Франції обіцяв громадянам певні послаблення карантину на початку грудня - зокрема, можуть дозволити відкритися непродуктовим крамницям. При цьому він заявив, що країна готується "жити з вірусом" до літа 2021 року

Теми: ФранціякоронавірусCovid-2019епідеміяЄвропа


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