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Во Франции - более 500 смертей за сутки и рекордное количество госпитализированных с вирусом

Вторник, 17 ноября 2020, 09:00
Во Франции - более 500 смертей за сутки и рекордное количество госпитализированных с вирусом

Во Франции число госпитализированных пациентов с коронавирусом установило новый рекорд за все время эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

На вечер 16 ноября в больницах находились 33 497 больных с коронавирусом - больше всего с начала эпидемии. Из них за последние сутки госпитализировали 416.

В больницах умерли за сутки 508 больных. Общее число погибших с начала эпидемии во Франции достигло 45 054.

Если сегодня количество новых заражений будет превышать 9000, сегодня страна пересечет отметку в 2 миллиона заражений коронавируса с начала эпидемии - на 16 ноября количество подтвержденных случаев с начала эпидемии достигло 1 991 233.

В то же время, количество больных за последние сутки в разы ниже, чем большинство показателей за последнее время - за последние 24 часа сообщили о 9406 новых больных. Для сравнения, накануне сообщали о 27 228 новых случаях.

Следует учитывать влияние выходных: в субботу и воскресенье делают значительно меньше тестов, что "уменьшает" статистику в начале недели. Но и при этом число заражений в понедельник 16 ноября было ниже, чем последние 4 недели.

Напомним, накануне министр здравоохранения Франции заявил, что страна прошла пик "второй волны" и взяла эпидемию под контроль, но призвал пока не ослаблять бдительность.

Ранее министр внутренних дел Франции обещал гражданам определенные послабления карантина в начале декабря - в частности, могут позволить открыться непродуктовая магазинам. При этом он заявил, что страна готовится "жить с вирусом" до лета 2021 года.

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Темы: ФранциякоронавирусCovid-2019эпидемияЕвропа
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