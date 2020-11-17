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Кадиров наказав знищити відомих героїв коміксів у дитячому центрі

Вівторок, 17 листопада 2020, 10:55
Фото "РИА Новости"

Глава Чечні Рамзан Кадиров доручив прибрати зі стін дитячого ігрового центру в місті Курчалой зображення персонажів американських фільмів і коміксів Marvel і замінити їх на національних героїв.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на пост Кадирова у "ВКонтакте" за результатами інспекції нового житлового комплексу в Курчалої

Пряма мова: "Потрібно прибрати зображення цих вигаданих персонажів, це фантазії. Розмістіть  фотографії наших справжніх героїв. У нас в історії релігії та народу є багато реальних героїв, з яких можна і потрібно брати приклад, а то думають, що тільки ці герої існують" .

Деталі: Відзначається, що під час візиту в ЖК Кадиров відвідав дитячий ігровий центр, стіни якого були оформлені малюнками з популярними героями всесвіту Marvel – Капітаном Америкою, Тором, Залізною людиною.

Теми: КадировЧечня


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