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Кадыров приказал уничтожить известных героев комиксов в детском центре

Вторник, 17 ноября 2020, 09:55
Кадыров приказал уничтожить известных героев комиксов в детском центре
Фото "РИА Новости"

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил убрать со стен детского игрового центра в городе Курчалой изображения персонажей американских фильмов и комиксов Marvel и заменить их национальными героями.

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на пост Кадырова во "ВКонтакте" по результатам инспекции нового жилого комплекса в Курчалое

Прямая речь: "Нужно убрать изображения этих выдуманных персонажей, это фантазии. Разместите фотографии наших настоящих героев. У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать пример, а то думают, что только эти герои существуют".

Детали: Отмечается, что во время визита в ЖК Кадыров посетил детский игровой центр, стены которого были оформлены рисунками с популярными героями вселенной Marvel – Капитаном Америкой, Тором, Железным человеком.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КадыровЧечня
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