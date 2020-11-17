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Бровари готуються до повторних виборів – орієнтовно в середині січня

Вівторок, 17 листопада 2020, 11:21

Повторні вибори міського голови Броварів на Київщині та депутатів міської ради можуть відбутися в середині січня 2021 року.

Джерело: чинний мер Ігор Сапожко у Facebook

Пряма мова: "…через протиправні дії членів міської ТВК, Бровари готуються до повторних місцевих виборів, що орієнтовно відбудуться в середині січня наступного року. І це виглядає як надскладна задача, зважаючи на шалені темпи розповсюдження COVID-19 в Україні".

Деталі: Мер проінформував про завершення судових розглядів, які остаточно підтвердили, що вибори депутатів міської ради та міського голови були проведені з порушенням виборчого законодавства, а тому визнані такими, що не відбулись.

Крім того, суд апеляційної інстанції, визнав неодноразові грубі порушення Виборчого кодексу та інших законодавчих актів з боку членів територіальної виборчої комісії та достроково припинив повноваження всього складу комісії.

Сапожко заявив, що припинення членства в ТВК "не врятує колишніх її членів від кримінальної відповідальності за всі протиправні дії".

Що передувало: Під час виборів 25 жовтня кандидати та спостерігачі зафіксували порушення таємниці голосування на дільницях у місті Бровари.

За їхніми даними, кожен виборчий бюлетень на цих дільницях мав свій індивідуальний номер, і цей же номер був продубльований на контрольному талоні. Це давало змогу фіксувати та співставляти номери та визначити, за кого віддав голос той чи інший виборець.

Українська правда
Теми: вибориБровариКиївська область


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