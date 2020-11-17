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Бровары готовятся к повторным выборам – ориентировочно в середине января

Вторник, 17 ноября 2020, 11:21

Повторные выборы городского головы Броваров Киевской области и депутатов городского совета могут пройти в середине января 2021 года.

Источник: действующий мэр Игорь Сапожко в Facebook

Прямая речь: "... из-за противоправных действий членов городской ТИК, Бровары готовятся к повторным местным выборам, которые ориентировочно состоятся в середине января следующего года. И это выглядит как сложнейшая задача, учитывая огромные темпы распространения COVID-19 в Украине".

Детали: Мэр проинформировал о завершении судебных разбирательств, которые окончательно подтвердили, что выборы депутатов городского совета и городского головы были проведены с нарушением избирательного законодательства, а потому признаны несостоявшимися.

Кроме того, суд апелляционной инстанции признал неоднократные грубые нарушения Избирательного кодекса и других законодательных актов со стороны членов территориальной избирательной комиссии и досрочно прекратил полномочия всего состава комиссии.

Сапожко заявил, что прекращение членства в ТИК "не спасет бывших ее членов от уголовной ответственности за все противоправные действия".

Что предшествовало: Во время выборов 25 октября кандидаты и наблюдатели зафиксировали нарушения тайны голосования на участках в городе Бровары.

По их данным, каждый избирательный бюллетень на этих участках имел свой индивидуальный номер, и этот же номер был продублирован на контрольном талоне. Это позволяло фиксировать и сопоставлять номера и определить, за кого отдал голос тот или иной избиратель.

Украинская правда
Темы: виборыБроварыКиевская область


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