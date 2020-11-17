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У Німеччині затримали підозрюваних у "пограбуванні століття" в Дрездені

Вівторок, 17 листопада 2020, 11:22

Німецька поліція у вівторок затримала трьох підозрюваних у резонансному "пограбуванні століття" в Дрездені минулого року, в рамках якого з державного музею було викрадено інкрустовані діамантами коштовності. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Як повідомив прокурор Дрездена, затримані постануть перед слідчим суддею протягом дня.

За даними поліції, заарештовані належать до середовища берлінського клану. Видання з посиланням на джерела каже, що йдеться про клан Реммо - відому поліції велику родину арабського походження, яка також несе відповідальність за інші великі злочини.

У лютому члени родини були засуджені за викрадення 100-кілограмової золотої монети з берлінського музею Боде.

З самого ранку у вівторок в Берліні пройшли обшуки у 18 об'єктах нерухомості, в тому числі в 10 квартирах, гаражах та автомобілях. 

За даними влади, на чергуванні перебувають майже 1640 поліцейських. У центрі уваги операції - пошук можливих доказів, таких як носії інформації, предмети одягу і інструменти.

В ході одного з найбільш видовищних пограбувань останніх десятиліть в листопаді 2019 року злочинці вкрали коштовності з відомої скарбниці "Зелене склепіння" в Дрездені.

Дрезденський білий діамант і польський орден Білого Орла були серед більш ніж двох десятків предметів, вкрадених в ході пограбування, яке тривало всього кілька хвилин.

"Зелене склепіння", як вважається, має найбагатшу колекцію художніх коштовностей у Європі. Колишня князівська скарбниця Веттинів зберігає цінності періодів від Ренесансу до класицизму.

Теми: Німеччина


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