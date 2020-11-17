Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Німеччині затримали підозрюваних у "пограбуванні століття" в Дрездені

Вівторок, 17 листопада 2020, 10:22

Німецька поліція у вівторок затримала трьох підозрюваних у резонансному "пограбуванні століття" в Дрездені минулого року, в рамках якого з державного музею було викрадено інкрустовані діамантами коштовності. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Як повідомив прокурор Дрездена, затримані постануть перед слідчим суддею протягом дня.

За даними поліції, заарештовані належать до середовища берлінського клану. Видання з посиланням на джерела каже, що йдеться про клан Реммо - відому поліції велику родину арабського походження, яка також несе відповідальність за інші великі злочини.

У лютому члени родини були засуджені за викрадення 100-кілограмової золотої монети з берлінського музею Боде.

З самого ранку у вівторок в Берліні пройшли обшуки у 18 об'єктах нерухомості, в тому числі в 10 квартирах, гаражах та автомобілях. 

За даними влади, на чергуванні перебувають майже 1640 поліцейських. У центрі уваги операції - пошук можливих доказів, таких як носії інформації, предмети одягу і інструменти.

В ході одного з найбільш видовищних пограбувань останніх десятиліть в листопаді 2019 року злочинці вкрали коштовності з відомої скарбниці "Зелене склепіння" в Дрездені.

Дрезденський білий діамант і польський орден Білого Орла були серед більш ніж двох десятків предметів, вкрадених в ході пограбування, яке тривало всього кілька хвилин.

"Зелене склепіння", як вважається, має найбагатшу колекцію художніх коштовностей у Європі. Колишня князівська скарбниця Веттинів зберігає цінності періодів від Ренесансу до класицизму.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Німеччина
Більшість німців підтримують вступ України до НАТО – опитування
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Німеччина прискорить будівництво СПГ-терміналів після відмови від газу з РФ
Останні новини
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
Усі новини...
Реклама: