В Германии задержали подозреваемых в "ограблении века" в Дрездене

Немецкая полиция во вторник задержала трех подозреваемых в резонансном "ограблении века" в Дрездене в прошлом году, в рамках которого из государственного музея были похищены инкрустированные бриллиантами драгоценности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Как сообщил прокурор Дрездена, задержанные предстанут перед следственным судьей в течение дня.

По данным полиции, арестованные принадлежат к берлинскому клану. Издание со ссылкой на источники говорит, что речь идет о клане Реммо - известной полиции большой семье арабского происхождения, которая также несет ответственность за другие крупные преступления.

В феврале члены семьи были осуждены за похищение 100-килограммовой золотой монеты из берлинского музея Боде.

С самого утра во вторник в Берлине прошли обыски в 18 объектах недвижимости, в том числе в 10 квартирах, гаражах и автомобилях.

По данным властей, на дежурстве находятся почти 1640 полицейских. В центре внимания операции - поиск возможных доказательств, таких как носители информации, предметы одежды и инструменты.

В ходе одного из самых нашумевших ограблений последних десятилетий в ноябре 2019-го преступники украли драгоценности из известной казны "Зелёные своды" в Дрездене.

Дрезденский белый бриллиант и польский орден Белого Орла были среди более чем двух десятков предметов, украденных в ходе ограбления, которое длилось всего несколько минут.

"Зелёные своды", как считается, имеет самую богатую коллекцию художественных ценностей в Европе. Бывшая княжеская казна Веттинов хранит ценности периодов от Ренессанса до классицизма.