До вечора в Києві очікують сніг
Вівторок, 17 листопада 2020, 10:33
Увечері 17 листопада у Києві очікується мокрий сніг, який триватиме до ранку 18 листопада.
Джерело: "Київавтодор" із посиланням на Український гідрометцентр
Деталі: За прогнозами, мокрий сніг йтиме за температури від +1°C до -2°C. Аби не допустити ожеледиці, дорожники обробляють дороги і тротуари посипальними матеріалами.
Зазначається, що для ліквідації наслідків негоди КК "Київавтодор" має 544 одиниці спеціальної техніки.
Водіїв закликають бути обачними на дорогах.
Українська правда