Увечері 17 листопада у Києві очікується мокрий сніг, який триватиме до ранку 18 листопада.

Джерело: "Київавтодор" із посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: За прогнозами, мокрий сніг йтиме за температури від +1°C до -2°C. Аби не допустити ожеледиці, дорожники обробляють дороги і тротуари посипальними матеріалами.

Зазначається, що для ліквідації наслідків негоди КК "Київавтодор" має 544 одиниці спеціальної техніки.

Водіїв закликають бути обачними на дорогах.