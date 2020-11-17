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К вечеру в Киеве ожидается снег

Вторник, 17 ноября 2020, 11:33
Соня Лукашова, УП

Вечером 17 ноября в Киеве ожидается мокрый снег, который продлится до утра 18 ноября.

Источник: "Киевавтодор" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: По прогнозам, мокрый снег будет идти при температуре от +1° C до -2° C. Чтобы не допустить гололеда, дорожники обрабатывают дороги и тротуары посыпочными материалами.

Отмечается, что для ликвидации последствий непогоды у "Киевавтодора" есть 544 единицы специальной техники.

Водителей призывают быть осторожными на дорогах.

Украинская правда
Темы: погода


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