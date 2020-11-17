К вечеру в Киеве ожидается снег
Вторник, 17 ноября 2020, 10:33
Вечером 17 ноября в Киеве ожидается мокрый снег, который продлится до утра 18 ноября.
Источник: "Киевавтодор" со ссылкой на Украинский гидрометцентр
Детали: По прогнозам, мокрый снег будет идти при температуре от +1° C до -2° C. Чтобы не допустить гололеда, дорожники обрабатывают дороги и тротуары посыпочными материалами.
Отмечается, что для ликвидации последствий непогоды у "Киевавтодора" есть 544 единицы специальной техники.
Водителей призывают быть осторожными на дорогах.
Украинская правда