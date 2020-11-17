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Топ-чиновника Укртрансбезпеки затримали за хабарі

Вівторок, 17 листопада 2020, 10:55
Топ-чиновника Укртрансбезпеки затримали за хабарі
Фото ДБР

Державне бюро розслідувань затримало керівника одного з обласних управлінь Укртрансбезпеки за систематичні хабарі.

Джерело: сайт ДБР

Дослівно: "Посадовець Укртрансбезпеки систематично вимагав та одержував від перевізників щомісячну неправомірну вигоду у сумі від 20 тисяч до 100 тисяч гривень".

Деталі: Перевізники щомісячно мали платити за непроведення перевірок на додержання ліцензійних умов маршрутних таксі, дотримання закону під час вантажних перевезень тощо.

Також посадовець за хабарі сприяв нелегальному переміщенню вантажівок, які порушують габаритно-вагові стандарти, допомагав з видачою дозволів на перевезення пасажирів та лобіював інтереси третіх осіб під час проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських та приміських сполученнях.

Упродовж вересня-листопада правоохоронці задокументували понад 40 фактів вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовцем на загальну суму понад 200 тисяч гривень.

16 листопада зловмисника затримали у службовому кабінеті під час одержання чергової частини хабаря за зменшення суми штрафу в адміністративному правопорушенні.

Наразі вирішуються питання щодо повідомлення йому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Чиновнику загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. 

Українська правда

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Теми: ДБРхабартранспорт
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