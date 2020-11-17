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Топ-чиновника Укртрансбезопасности задержали за взятки

Вторник, 17 ноября 2020, 10:55
Топ-чиновника Укртрансбезопасности задержали за взятки
Фото ГБР

Государственное бюро расследований задержало руководителя одного из областных управлений Укртрансбезопасности за систематические взятки.

Источник: сайт ГБР

Дословно: "Чиновник Укртрансбезопасности систематически требовал и получал от перевозчиков ежемесячную неправомерную выгоду в сумме от 20 тысяч до 100 тысяч гривен".

Детали: Перевозчики ежемесячно должны были платить за непроведение проверок относительно соблюдения лицензионных условий маршрутных такси, соблюдения закона при грузовых перевозках и тому подобное.

Также чиновник за взятки способствовал нелегальному перемещению грузовиков, нарушающих габаритно-весовые стандарты, помогал с выдачей разрешений на перевозку пассажиров и лоббировал интересы третьих лиц при проведении конкурсов по перевозке пассажиров на городских и пригородных сообщениях.

В течение сентября-ноября правоохранители задокументировали более 40 фактов вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом на общую сумму более 200 тысяч гривен.

16 ноября злоумышленника задержали в служебном кабинете во время получения очередной части взятки за уменьшение суммы штрафа в административном правонарушении.

Сейчас решаются вопросы о сообщение ему о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Чиновнику грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Украинская правда
Темы: ГБРвзяткатранспорт
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