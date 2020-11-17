Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Співробітника пресслужби Меркель звинуватили у шпигунстві

Вівторок, 17 листопада 2020, 11:08

Генеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення в шпигунстві на користь Єгипту одному зі співробітників відомства з питань преси та інформації федерального уряду Німеччини. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Його справа буде розглядатися у Вищому земельному суді Берліна, заявили у Генпрокуратурі 16 листопада.

Підозрюваний громадянин Німеччини і уродженець Єгипту Амін К. з 1999 року працював у відділі відвідувань відомства з питань преси та інформації федерального уряду Німеччини. 

Його підозрюють в тому, що він, найпізніше з 2010 року, працював на єгипетські спецслужби, отримуючи завдання в посольстві Єгипту.

За даними слідства, у нього не було доступу до секретних документів. Підозрюваний складав для Єгипту доповіді щодо зовнішньої і внутрішньої політики Німеччини, користуючись відкритими джерелами і можливостями, якими він володів як співробітник федерального відомства, очолюваного офіційним речником уряду Німеччини Штеффеном Зайбертом. 

Ще в грудні 2019 року в його квартирі провели обшук, проте сам підозрюваний досі перебуває на свободі.

Згідно з доповіддю Федерального відомства з охорони конституції за 2019 рік, в Німеччині діють дві єгипетські розвідслужби: Служба загальної розвідки і Служба національної безпеки. Їх головними завданнями є збір інформації про прихильників єгипетської опозиції, які проживають у Німеччині.

Теми: Німеччинашпигунство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Німеччина
Rheinmetall виготовить для Бундесверу боєприпаси для танків на 4 млрд євро
У Польщі прокоментували нібито відмову Німеччини ремонтувати українські Leopard в країні
Німеччина передала Україні допомогу: Gepard, снаряди та інше обладнання
Останні новини
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
Усі новини...
Реклама: