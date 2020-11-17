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Співробітника пресслужби Меркель звинуватили у шпигунстві

Вівторок, 17 листопада 2020, 12:08

Генеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення в шпигунстві на користь Єгипту одному зі співробітників відомства з питань преси та інформації федерального уряду Німеччини. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Його справа буде розглядатися у Вищому земельному суді Берліна, заявили у Генпрокуратурі 16 листопада.

Підозрюваний громадянин Німеччини і уродженець Єгипту Амін К. з 1999 року працював у відділі відвідувань відомства з питань преси та інформації федерального уряду Німеччини. 

Його підозрюють в тому, що він, найпізніше з 2010 року, працював на єгипетські спецслужби, отримуючи завдання в посольстві Єгипту.

За даними слідства, у нього не було доступу до секретних документів. Підозрюваний складав для Єгипту доповіді щодо зовнішньої і внутрішньої політики Німеччини, користуючись відкритими джерелами і можливостями, якими він володів як співробітник федерального відомства, очолюваного офіційним речником уряду Німеччини Штеффеном Зайбертом. 

Ще в грудні 2019 року в його квартирі провели обшук, проте сам підозрюваний досі перебуває на свободі.

Згідно з доповіддю Федерального відомства з охорони конституції за 2019 рік, в Німеччині діють дві єгипетські розвідслужби: Служба загальної розвідки і Служба національної безпеки. Їх головними завданнями є збір інформації про прихильників єгипетської опозиції, які проживають у Німеччині.

Теми: Німеччинашпигунство


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