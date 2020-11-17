Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сотрудника пресс-службы Меркель обвинили в шпионаже

Вторник, 17 ноября 2020, 11:08

Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинение в шпионаже в пользу Египта одному из сотрудников ведомства по печати и информации федерального правительства Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Его дело будет рассматриваться в Высшем земельном суде Берлина, заявили в Генпрокуратуре 16 ноября.

Подозреваемый гражданин Германии и уроженец Египта Амин К. с 1999 года работал в отделе посещений ведомства по печати и информации федерального правительства Германии.

Его подозревают в том, что он с 2010 года работал на египетские спецслужбы, получая задания в посольстве Египта.

По данным следствия, у него не было доступа к секретным документам. Подозреваемый составлял для Египта доклады о внешней и внутренней политике Германии, пользуясь открытыми источниками и возможностями, которые он имел как сотрудник федерального ведомства, возглавляемого официальным представителем правительства Германии Штеффеном Зайбертом.

Еще в декабре 2019 года в его квартире провели обыск, однако сам подозреваемый до сих пор находится на свободе.

Согласно докладу Федерального ведомства по охране конституции за 2019 год, в Германии действуют две египетские разведслужбы - Служба общей разведки и Служба национальной безопасности. Их главными задачами является сбор информации о сторонниках египетской оппозиции, проживающих в Германии.

Темы: Германияшпионаж
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Германия
Германия передала Украине первые 10 танков Leopard 1
Концерн Rheinmetall парировал России, что защитит свой завод в Украине
Новый посол Германии начинает работу в Киеве
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: