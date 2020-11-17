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Авто патрульних збило на смерть пішохода в Полтаві

Вівторок, 17 листопада 2020, 11:17
Авто патрульних збило на смерть пішохода в Полтаві

Державне бюро розслідувань з'ясовує обставини смертельної ДТП за участю патрульного в Полтаві.

Джерело: ДБР

Деталі: За попередньою інформацією, увечері 16 листопада патрульний за кермом службового автомобіля "Skoda Rapid", наїхав на пішохода, який раптово вибіг на проїзну частину.

Отримані тілесні ушкодження виявилися не сумісними із життям. Пішохід помер у кареті швидкої допомоги.

Слідчі ДБР невідкладно виїхали на місце пригоди та забезпечили проведення першочергових слідчих дій.

Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на транспортний засіб, призначено низку спеціальних експертиз.

Українська правда

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Теми: ПолтаваполіціяДБРДТП
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