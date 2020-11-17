Авто патрульных сбило насмерть пешехода в Полтаве
Вторник, 17 ноября 2020, 11:17
Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства смертельного ДТП с участием патрульного в Полтаве.
Источник: ГБР
Детали: По предварительной информации, вечером 16 ноября патрульный за рулем служебного автомобиля "Skoda Rapid", совершил наезд на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть.
Полученные телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Пешеход скончался в карете скорой помощи.
Следователи ГБР безотлагательно выехали на место происшествия и обеспечили проведение первоочередных следственных действий.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на транспортное средство, назначен ряд специальных экспертиз.
Украинская правда