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Патрульный на служебной "Шкоде" сбил пешехода в Полтаве

Вторник, 17 ноября 2020, 12:17

Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства смертельного ДТП с участием патрульного в Полтаве.

Источник: ГБР

Детали: По предварительной информации, вечером 16 ноября патрульный за рулем служебного автомобиля "Skoda Rapid", совершил наезд на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть.

Полученные телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Пешеход скончался в карете скорой помощи.

Следователи ГБР безотлагательно выехали на место происшествия и обеспечили проведение первоочередных следственных действий.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на транспортное средство, назначен ряд специальных экспертиз.

Украинская правда
Темы: ПолтаваполицияГБРДТП


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