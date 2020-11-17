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Росіяни виявили в Сибіру новий варіант коронавірусу

Вівторок, 17 листопада 2020, 11:28
Росіяни виявили в Сибіру новий варіант коронавірусу

Російське відомство Росспоживнагляд заявив про деякі зміни в новому коронавірусі, який циркулює в Сибірському регіоні.

Джерело: Російське агентство ТАСС, яке цитує главу відомства Анну Попову

Пряма мова Попової: "Ми бачимо зміни певні… в Сибірському регіоні, що дозволяє нам припустити, що в цьому регіоні формується свій варіант (коронавируса – ред.) з певними мутаціями".

"Я відразу хочу сказати, що ніякі мутації, які ми спостерігаємо на території РФ, не впливають на епідеміологічну значимість… Все, що ми бачимо на території РФ, не посилює збудник, не послабляє збудник, просто ми бачимо дрібні зміни, які в ньому можуть відбуватися".

Деталі: Попова також розповіла, що на початку весни в РФ масово були завезені варіанти штамів вірусів із Західної Європи. Натомість завезення з КНР начебто не відбулося.

У прес-службі Росспоживнагляду журналістам заявили, що мова не йде про якийсь винятковий випадок, характерний тільки для Сибіру, ​​і припустили, що мова йде про мутації, вже поширені за кордоном.

Передісторія:

  • Учені припускають мутацію коронавірусу, яка робить його більш заразним.

"Українська правда" у Threads

Теми: СибірРосіякоронавірус
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