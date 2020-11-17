Россияне обнаружили в Сибири новый вариант коронавируса

Российское ведомство Роспотребнадзор заявило о некоторых изменениях в новом коронавирусе, который циркулирует в Сибирском регионе.

Источник: Российское агентство ТАСС, которое цитирует главу ведомства Анну Попову

Прямая речь Поповой: "Мы видим изменения определенные... в Сибирском регионе, что позволяет нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант (коронавируса - ред.) с определенными мутациями".

"Я сразу хочу сказать, что никакие мутации, которые мы наблюдаем на территории РФ, не влияют на эпидемиологическую значимость... Все, что мы видим на территории РФ, не усиливает возбудитель, не ослабляет возбудитель, просто мы видим мелкие изменения, которые в нем могут происходить".

Детали: Попова также рассказала, что в начале весны в РФ массово были завезены варианты штаммов вирусов из Западной Европы. В тоже время завоза штамов из КНР вроде как не произошло.

В пресс-службе Роспотребнадзора журналистам заявили, что речь не идет о каком-то исключительном случае, характерном только для Сибири, и предположили, что речь идет о мутациях, уже распространенных за рубежом.

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