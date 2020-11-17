Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Россияне обнаружили в Сибири новый вариант коронавируса

Вторник, 17 ноября 2020, 12:28

Российское ведомство Роспотребнадзор заявило о некоторых изменениях в новом коронавирусе, который циркулирует в Сибирском регионе.

Источник: Российское агентство ТАСС, которое цитирует главу ведомства Анну Попову

Прямая речь Поповой: "Мы видим изменения определенные... в Сибирском регионе, что позволяет нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант (коронавируса - ред.) с определенными мутациями".

"Я сразу хочу сказать, что никакие мутации, которые мы наблюдаем на территории РФ, не влияют на эпидемиологическую значимость... Все, что мы видим на территории РФ, не усиливает возбудитель, не ослабляет возбудитель, просто мы видим мелкие изменения, которые в нем могут происходить".

Детали: Попова также рассказала, что в начале весны в РФ массово были завезены варианты штаммов вирусов из Западной Европы. В тоже время завоза штамов из КНР вроде как не произошло.

В пресс-службе Роспотребнадзора журналистам заявили, что речь не идет о каком-то исключительном случае, характерном только для Сибири, и предположили, что речь идет о мутациях, уже распространенных за рубежом.

Предыстория:

  • Ученые предполагают мутацию коронавируса, которая делает его более заразным.

Темы: СибирьРосcиякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний

Правительство уволило руководительницу Министерства энергетики

Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Украина внесла 44 страны в "красный список" распространения COVID-19

Сентябрьская смертность в Украине выросла на более чем 15%

Нет международного розыска: Суд объяснил, почему отменил арест Януковича

Все новости...
Сибирь
Россияне будут вызывать дожди, чтобы погасить масштабные пожары в Сибири
В России сорвали марш за федерализацию Сибири, организаторов арестовали
Последние новости
22:00
Буславец остается замминистра энергетики
21:46
В Нидерландах допросили хакера, который угадал пароль Трампа в Twitter
21:31
Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний
21:18
В "карантин выходного дня" объем операций через терминалы упал вполовину
21:01
Тимошенко: В некоторых регионах у нас проблемы с поиском новых глав ОГА
20:40
НБУ определил официальный курс гривни на следующую неделю
20:26
видеоДепутаты пытались заехать на автомобиле в подъезд многоэтажки на Львовщине
20:12
Нацбанк предоставил банкам рефинансирование на 600 миллионов
20:01
фотоСекретную видеоконференцию министров обороны ЕС прервал журналист, подобравший код доступа
19:43
Украина сократила экспорт товаров в ЕС на 16%
Все новости...