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Хакери повісили на сайт Миколаївської ОДА "герб Новоросії"

Вівторок, 17 листопада 2020, 12:34

Миколаївська обласна державна адміністрація повідомила про несанкціоноване втручання в роботу свого офіційного веб-сайту.

Джерело: пресслужба ОДА в Facebook, "Новости Донбасса"

Дослівно: "Наразі проводяться роботи щодо усунення наслідків, встановлення причин, причетних осіб та притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством. Миколаївська облдержадміністрація приносить вибачення за технічні незручності".

Деталі: Видання "Новости Донбасса" зазначає, що хакери встигли розмістити на сайті прапор терористичного проєкту Кремля - "Новоросії".

 

Українська правда
Теми: хакериМиколаївська область


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