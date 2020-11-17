Хакери повісили на сайт Миколаївської ОДА "герб Новоросії"
Вівторок, 17 листопада 2020, 12:34
Миколаївська обласна державна адміністрація повідомила про несанкціоноване втручання в роботу свого офіційного веб-сайту.
Джерело: пресслужба ОДА в Facebook, "Новости Донбасса"
Дослівно: "Наразі проводяться роботи щодо усунення наслідків, встановлення причин, причетних осіб та притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством. Миколаївська облдержадміністрація приносить вибачення за технічні незручності".
Деталі: Видання "Новости Донбасса" зазначає, що хакери встигли розмістити на сайті прапор терористичного проєкту Кремля - "Новоросії".
Українська правда