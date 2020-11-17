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Хакеры снабдили сайт Николаевской ОГА "гербом Новороссии"

Вторник, 17 ноября 2020, 12:34

Николаевская областная государственная администрация сообщила о несанкционированном вмешательстве в работу своего официального сайта.

Источник: пресс-служба ОГА в Facebook, "Новости Донбасса"

Дословно: "В настоящее время проводятся работы по устранению последствий, установлению причин, причастных лиц и привлечения их к ответственности согласно действующему законодательству. Николаевская облгосадминистрация приносит извинения за технические неудобства".

Детали: Издание "Новости Донбасса" отмечает, что хакеры успели разместить на сайте флаг террористического проекта Кремля - "Новороссии".

 

Украинская правда
Темы: хакерыНиколаевская область


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