Хакеры снабдили сайт Николаевской ОГА "гербом Новороссии"

Николаевская областная государственная администрация сообщила о несанкционированном вмешательстве в работу своего официального сайта.

Источник: пресс-служба ОГА в Facebook, "Новости Донбасса"

Дословно: "В настоящее время проводятся работы по устранению последствий, установлению причин, причастных лиц и привлечения их к ответственности согласно действующему законодательству. Николаевская облгосадминистрация приносит извинения за технические неудобства".

Детали: Издание "Новости Донбасса" отмечает, что хакеры успели разместить на сайте флаг террористического проекта Кремля - "Новороссии".