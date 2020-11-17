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Байден закликав Трампа співпрацювати, щоб американці швидше отримали вакцину

Вівторок, 17 листопада 2020, 11:50

Обраний президент США Джо Байден закликав Дональда Трампа не зволікати з початком співпраці між нинішньою та майбутньою адміністрацією, наголошуючи, що у такому разі буде втрачено цінний час для боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на New York Times.

Зокрема, Байден наголосив, що ще більше громадян можуть померти від коронавірусу, якщо не почати вже зараз підготовку плану для доставки і розподілу вакцини від коронавірусу, коли вона стане доступною.

"Вакцина - це важливо, але з неї немає користі, доки люди не вакциновані", - зазначив Джо Байден. Він наголосив, що процедура розподілу вакцини у такій великій країні потребує масштабної підготовки.

"Це величезна, величезна справа. Якщо нам доведеться чекати до 20 січня (дата інавгурації), щоб почати планування - це відкидає нас назад. Від коронавірусу помре більше людей, якщо ми зараз не почнемо координуватися", - наголосив Байден.

З початку епідемії, у США від коронавірусу померли вже більше 250 тисяч людей. 

Як відомо, чинний президент США Дональд Трамп відмовляється визнавати свою поразку на виборах і заявляє про нібито фальсифікації - втім, не навівши переконливих доказів своїх слів. 

Американські суди відхилили низку позовів Трампа щодо голосування в Пенсильванії, Аризоні та Мічигані. На додачу, кампанія Трампа вчора відмовилася від більшої частини позову у Пенсильванії.

Читайте також: "Мертві душі" проти Байдена: як Трамп планує зупинити обрання нового президента США.

Теми: БайденТрампСША
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