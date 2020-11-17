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Байден призвал Трампа сотрудничать, чтобы американцы скорее получили вакцину

Вторник, 17 ноября 2020, 12:50

Избранный президент США Джо Байден призвал Дональда Трампа не медлить с началом сотрудничества между нынешней и будущей администрацией, отмечая, что в таком случае будет потеряно драгоценное время для борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на New York Times.

В частности, Байден отметил, что еще больше граждан могут умереть от коронавируса, если не начать уже сейчас подготовку плана для доставки и распределения вакцины от коронавируса, когда она станет доступной.

"Вакцина - это важно, но от нее нет пользы, пока люди не вакцинированы", - отметил Джо Байден. Он отметил, что процедура распределения вакцины в такой большой стране требует масштабной подготовки.

"Это огромное дело. Если нам придется ждать до 20 января (дата инаугурации), чтобы начать планирование - это отбрасывает нас назад. От коронавируса умрет больше людей, если мы сейчас не начнем координироваться", - отметил Байден.

С начала эпидемии в США от коронавируса умерли уже более 250 000 человек.

Как известно, действующий президент США Дональд Трамп отказывается признавать свое поражение на выборах и заявляет о якобы фальсификации - впрочем, не приведя убедительных доказательств своих слов.

Американские суды отклонили ряд исков Трампа относительно голосования в Пенсильвании, Аризоне и Мичигане. В дополнение, кампания Трампа вчера отказалась от большей части иска в Пенсильвании.

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Темы: БайденТрампСША


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