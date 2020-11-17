В Україну сунуть морози, у Києві сніг
Вівторок, 17 листопада 2020, 12:23
У найближчі дні в Україні очікується прохолодна погода з нічними заморозками, але без істотних опадів.
Джерело: Укргідрометцентр у Facebook
Дослівно: "18-19 листопада без істотних опадів, вночі та вранці місцями ожеледиця; температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, на сході країни 6-11° морозу, вдень 0-5° тепла, у західних та Одеській областях 5-10° тепла".
Деталі: У Києві 18 листопада вночі до -2°, сніг з дощем, вдень до +4°, без опадів.
19 листопада у столиці без опадів, вночі – 0-2°, вдень до +4°.
Українська правда