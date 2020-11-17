Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Україну сунуть морози, у Києві сніг

Вівторок, 17 листопада 2020, 13:23
Фото з Facebook Укргідрометцентру

У найближчі дні в Україні очікується прохолодна погода з нічними заморозками, але без істотних опадів.

Джерело: Укргідрометцентр у Facebook

Дослівно: "18-19 листопада без істотних опадів, вночі та вранці місцями ожеледиця; температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, на сході країни 6-11° морозу, вдень 0-5° тепла, у західних та Одеській областях 5-10° тепла". 

 

Деталі: У Києві 18 листопада вночі до -2°, сніг з дощем, вдень до +4°, без опадів. 

 

19 листопада у столиці без опадів, вночі – 0-2°, вдень до +4°.   

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Тести на COVID ще трьох футболістів збірної України позитивні, вони вже хворіли на коронавірус

Шмигаль обіцяє повний локдаун у разі провалу карантину вихідного дня

Шмигаль попередив про перспективу 20 тисяч випадків COVID через 3 тижні

Майже 12 тисяч випадків COVID підтвердили за добу в Україні

Україна випередила Францію за кількістю нових хворих на COVID-19

Новини 16 листопада: спроба Ради скасувати карантин, потенційна вакцина від COVID-19

Усі новини...
погода
До вечора в Києві очікують сніг
Синоптики і рятувальники попереджають про ожеледицю
Сніг зі сходу підкрадається до Києва
Останні новини
14:01
Уряд доручив Мінфіну створити "Українську фінансову житлову компанію"
13:35
У Єврокомісії нагадали Україні про перезапуск судової реформи
13:34
У Федерації роботодавців транспорту виступили проти підвищення тарифів на електроенергію
13:23
картаВ Україну сунуть морози, у Києві сніг
13:23
"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяги позик перевищили 13 мільярдів
13:22
У Краматорську чинний мер програв вибори в другому турі
13:21
Білорусь знижує рівень участі у Східному партнерстві
12:57
Кабмін запустив передачу 2 мільйонів гектарів державних сільгоспземель "на місця"
12:50
Байден закликав Трампа співпрацювати, щоб американці швидше отримали вакцину
12:49
Тести на COVID ще трьох футболістів збірної України позитивні, вони вже хворіли на коронавірус
Усі новини...