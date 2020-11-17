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В Украину идут морозы, в Киеве снег

Вторник, 17 ноября 2020, 12:23
В Украину идут морозы, в Киеве снег
Фото с Facebook Укргидрометцентра

В ближайшие дни в Украине ожидается прохладная погода с ночными заморозками, но без существенных осадков.

Источник: Укргидрометцентр в Facebook

Дословно: "18-19 ноября без существенных осадков, ночью и утром местами гололедица, температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, на востоке страны 6-11° мороза, днем 0-5° тепла, в западных и Одесской областях 5-10° тепла". 

 

Детали: В Киеве 18 ноября ночью до -2°, снег с дождем, днем до +4°, без осадков. 

 

19 ноября в столице без осадков, ночью – 0-2°, днем до +4°.

Украинская правда

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Темы: погода
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