В Украину идут морозы, в Киеве снег

В ближайшие дни в Украине ожидается прохладная погода с ночными заморозками, но без существенных осадков.

Источник: Укргидрометцентр в Facebook

Дословно: "18-19 ноября без существенных осадков, ночью и утром местами гололедица, температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, на востоке страны 6-11° мороза, днем 0-5° тепла, в западных и Одесской областях 5-10° тепла".

Детали: В Киеве 18 ноября ночью до -2°, снег с дождем, днем до +4°, без осадков.

19 ноября в столице без осадков, ночью – 0-2°, днем до +4°.