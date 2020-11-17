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У Єврокомісії нагадали Україні про перезапуск судової реформи

Вівторок, 17 листопада 2020, 13:35

У Європейській комісії вважають, що Україна може вирішити "конституційну дилему", спричинену рішенням Конституційного суду, шляхом перезавантаження судової реформи.

Про це заявила заступниця генерального директора Генерального директорату з питань політики сусідства та переговорів з розширення Єврокомісії Катарина Матернова під час виступу на онлайн-форумі коаліції "Реанімаційний пакет реформ "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

Матернова сказала, що зараз в Україні спостерігається "конституційна дилема", оскільки було суттєво позбавлено повноважень один із ключових суб’єктів антикорупційної інфраструктури – Національне агентство з питань запобігання корупції.

Вона нагадала, що агентство було створене завдяки співпраці української влади з міжнародними партнерами і за участі представників громадянського суспільства. 

На переконання Матернової, немає легкої відповіді, але можна спробувати знайти шлях врегулювання ситуації.

"Я вважаю, що можна знайти вихід через перезапуск судової реформи, яка враховуватиме різні її елементи", - наголосила Матернова. 

За її словами, міжнародна спільнота зацікавлена в наданні допомоги Україні.

Нагадаємо, у ЄС сподіваються, що Верховна Рада швидко знайде "розумний вихід" з кризи, що виникла внаслідок скандального рішення Конституційного суду, і підтримують ідею Зеленського не обмежуватися питанням КС.

Комітет Європейського парламенту із закордонних справ раніше розкритикував Україну за недостатні зусилля із реформування судової влади та кволу боротьбу з олігархами.

Теми: ЄврокомісіяУкраїнаНАЗКкорупція


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